Рязанцам рассказали, как выбрать красную икру

Роспотребнадзор дал рязанцам рекомендации по выбору красной икры. Для того, чтобы купить качественный продукт, нужно соблюдать правила.

Роспотребнадзор дал рязанцам рекомендации по выбору красной икры. Для того, чтобы купить качественный продукт, нужно соблюдать правила:

не брать красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли;

внимательно читать этикетку, на ней должно быть указано название рыбы, из которой изъяли икру, дата изготовления и дата фасовки:

посмотреть на маркировку на жестяной банке, там обязательно должна сбыть дата изготовления продукта, слово «икра», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р», надпись должна быть «выбита» изнутри;

не брать икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин), разрешенные консерванты для икры: Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213;

осмотреть крышку банки, она не должна проминаться и быть вздутой.

Когда икра уже куплена, стоит оценить качество продукта:

икринки должны быть мелкие, без пленок и трещинок, а «сдувшиеся» говорят о том, что их уже размораживали;

натуральные икринки имеют ядро, искусственные же икринки однородны:

натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных икринок более жесткая;

если положить икру в горячую воду, натуральная немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.

Хранить икру нужно в холодильнике, из открытой банки ее лучше переложить в стеклянную емкость.