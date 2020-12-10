Рязанцам рассказали, как выбрать красную икру
Роспотребнадзор дал рязанцам рекомендации по выбору красной икры. Для того, чтобы купить качественный продукт, нужно соблюдать правила.
- не брать красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли;
- внимательно читать этикетку, на ней должно быть указано название рыбы, из которой изъяли икру, дата изготовления и дата фасовки:
- посмотреть на маркировку на жестяной банке, там обязательно должна сбыть дата изготовления продукта, слово «икра», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р», надпись должна быть «выбита» изнутри;
- не брать икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин), разрешенные консерванты для икры: Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213;
- осмотреть крышку банки, она не должна проминаться и быть вздутой.
Когда икра уже куплена, стоит оценить качество продукта:
- икринки должны быть мелкие, без пленок и трещинок, а «сдувшиеся» говорят о том, что их уже размораживали;
- натуральные икринки имеют ядро, искусственные же икринки однородны:
- натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных икринок более жесткая;
- если положить икру в горячую воду, натуральная немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.
Хранить икру нужно в холодильнике, из открытой банки ее лучше переложить в стеклянную емкость.