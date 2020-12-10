Путин предложил создать в России новый суд

Путин предложил создать в России новый суд по правам человека. Президент отметил важность института, который занимается жалобами на следствие.

В России может появиться свой суд по правам человека. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщает ТАСС.

Президент Владимир Путин предложил обдумать идею создания особого суда по правам человека. «Этот институт требует и финансирования, и изменения определенной системы. Но в принципе, сама по себе идея правильная», — сказал президент. Комментируя это предложение, он напомнил, что такой суд создавали еще во времена империи, но тогда он не прижился и исчез.

Тем не менее, Путин отметил важность института, который занимается жалобами на следствие: «Если не обращать внимания на какие-то явные нарушения, то тогда они примут массовый характер, чего мы не можем допустить».