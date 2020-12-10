\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 10
-6°
Птн, 11
-6°
Сбт, 12
-9°
ЦБ USD 73.71 0.4 11/12
ЦБ EUR 89.13 0.19 11/12
Нал. USD 73.2 / 75 16:34
Нал. EUR 88.7 / 89.5 16:34
Новости
Коронавирус
Публикации
Перед экватором: обзор матчей первой группы «40+»
Команды первой группы в дивизионе «Любитель 40+" провел...
3 часа назад
384
20-й день рождения ГК «Зеленый сад»: креативный квест для сотрудников...
Компании исполнилось 20 лет. За плечами сотни построенн...
4 часа назад
709
В рязанской академии тенниса подвели итоги года
В рязанской Академия тенниса имени Озерова подвели итог...
8 декабря 12:47
4 226
Пробудить стихию, сохранить историю: в Рязани рассказали о будущем про...
Река Ока в Рязанской области должна стать целостным тур...
7 декабря 11:29
6 231
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Путин предложил создать в России новый суд
Путин предложил создать в России новый суд по правам человека. Президент отметил важность института, который занимается жалобами на следствие.

В России может появиться свой суд по правам человека. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщает ТАСС.

Президент Владимир Путин предложил обдумать идею создания особого суда по правам человека. «Этот институт требует и финансирования, и изменения определенной системы. Но в принципе, сама по себе идея правильная», — сказал президент. Комментируя это предложение, он напомнил, что такой суд создавали еще во времена империи, но тогда он не прижился и исчез.

Тем не менее, Путин отметил важность института, который занимается жалобами на следствие: «Если не обращать внимания на какие-то явные нарушения, то тогда они примут массовый характер, чего мы не можем допустить».