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Путин допустил проведение в России широкой амнистии
Путин обсудил с правозащитниками возможность широкой амнистии. Еще он обещал поддержку закону об уголовном проступке.

Путин обсудил с правозащитниками возможность широкой амнистии. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщает ТАСС.

«Амнистия должна использоваться, надо только внимательно посмотреть и понять, как, в принципе, в том числе и потерпевшие будут относиться к тому, что совершившие в отношении них какие-то правонарушения окажутся на свободе» — высказал мнение президент России. Еще глава государства напомнил, что за последние 20 лет число заключенных в стране сократилось в два раза.

Также Владимир Путин обещал поддержку закону об уголовном проступке. Как напомнила член Совета по правам человека Галина Осокина, этот проект уже разработан Верховным судом. По ее словам, если этот закон примут, то человек, совершивший некоторые преступления впервые, будет свободен от уголовной ответственности. К нему будут применяться штраф или общественные работы.