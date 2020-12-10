Прокуратура организовала проверку после возгорания в рязанском детсаду

На место происшествия выезжал и.о. прокурора района Михаил Печников. Во время проверки оценят требования пожарной безопасности на объекте.

Прокуратура Октябрьского района начала проверку после возгорания в детском саду №112 на улице Советской Армии. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

На место происшествия выезжал и.о. прокурора района Михаил Печников.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности на указанном социально значимом объекте с массовым пребыванием людей», — говорится в сообщении.

Напомним, из-за возгорания детсад эвакуировали.