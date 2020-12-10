Оперштаб рассказал о смерти двух рязанок от коронавируса

По данным на 10 декабря, в Рязанской области умерли 104 пациента с COVID-19. За последние сутки диагноз подтвердился у 130 человек, всего заболели 15 293 рязанца.

В региональном оперштабе рассказали о смерти двух рязанок с коронавирусом. 51-летняя и 63-летняя женщины скончались в ноябре.

По данным на 10 декабря, в Рязанской области умерли 104 пациента с COVID-19. За последние сутки диагноз подтвердился у 130 человек, всего заболели 15 293 рязанца.