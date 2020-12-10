На Северной окружной «Солярис» врезался в отбойник

37-летний рязанец на Hyundai, ехавший в сторону Песочни, не справился с управлением и врезался в отбойник. В ДТП пострадала 50-летняя пассажирка.

В среду, 9 декабря, на Северной окружной Hyundai Solaris врезался в отбойник. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

37-летний рязанец на Hyundai, ехавший в сторону Песочни, не справился с управлением и врезался в отбойник.

В ДТП пострадала 50-летняя пассажирка. Ее доставили в медучреждении.