На рязанских рынках и остановках проверили соблюдение масочного режима

В отношении граждан, которые отказываются от защитных масок в общественных местах, предусмотрено составление протоколов и наложение штрафов от 1 до 30 тысяч рублей. С нарушителями проводят разъяснительные беседы.

В четверг, 10 декабря, в Рязани прошли очередные рейды по соблюдению масочного режима и социальной дистанции. Об этом сообщил оперштаб.

Контрольные мероприятия провели на Центральном и Первомайском рынках, на площади Полетаева, у остановки «11 больница» и на Пятой базе.

В отношении граждан, которые отказываются от защитных масок в общественных местах, предусмотрено составление протоколов и наложение штрафов от 1 до 30 тысяч рублей. С нарушителями проводят разъяснительные беседы.