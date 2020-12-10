На продажу выставлена визитка Путина

На «Авито» продают визитку Владимира Путина времени его работы в петербуржской мэрии. На визитке указаны его должность и контактные данные.

На «Авито» продают визитку Владимира Путина времени его работы в петербуржской мэрии. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщает РИА Новости.

На визитке указана должность Путина — заместитель мэра по международным и внешнеэкономическим связям, председатель комитета по внешним связям мэрии — и его контактные данные. Автор объявления пояснила, что работала тогда «в компании его советника», и получила визитку там. В объявлении говорится — «Оригинал. Состояние хорошее. С 2004 года лежала в кошельке».

Цена товара 550 тысяч рублей.