\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 10
-6°
Птн, 11
-6°
Сбт, 12
-9°
ЦБ USD 73.71 0.4 11/12
ЦБ EUR 89.13 0.19 11/12
Нал. USD 73.35 / 75 12:50
Нал. EUR 88.85 / 89.5 12:05
Новости
Коронавирус
Публикации
В рязанской академии тенниса подвели итоги года
В рязанской Академия тенниса имени Озерова подвели итог...
8 декабря 12:47
3 915
Пробудить стихию, сохранить историю: в Рязани рассказали о будущем про...
Река Ока в Рязанской области должна стать целостным тур...
7 декабря 11:29
5 926
В рязанском отделении Сбербанка рассказали, как взять потребительский...
Отличие потребительского кредита от ипотеки в том, что...
4 декабря 11:31
10 779
Обзор 5-го тура «Лиги Надежды» НХЛ
Традиционное соперничество «Техкомплекта» и десантников...
3 декабря 13:21
12 259
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
На 12-ти рязанских улицах отключили холодную воду
Воды не будет на время аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщили в мэрии.

Утром в четверг, 10 декабря, на 12-ти рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили в мэрии.

На время аварийно-восстановительных работ до 14:00 воды не будет на улице Ленина, дома 46, 44, 48, 48а, 52, 57, 59, 63.

До 17:00 воду отключили по следующим адресам:

  • улица Связи, дом 7, дом 9, дом 9а, дом 11, дом 11а, дом 13, дом 15, дом 17, дом 17а (школа №38), дом 10, дом 10б, дом 12, дом 14, дом 14 В, дом 14 В стр. 4, дом 16, дом 18, дом 20, дом 22, дом 19;
  • улица 1-я Прудная, дом 24, дом 24а, дом 22, дом 21;
  • улица Соколовская, дом 2а, дом 2б, дом 1в;
  • улица Карла Маркса, дом 6, дом 8/12;
  • улица Энгельса, дом 14, дом 16, дом 18, дом 20;
  • улица Медицинская, дом 5, дом 5 корпус 1;
  • улица Октябрьская, дом 56, дом 56а (школа №48);
  • в Дядькове: улица Центральная, дома с 109 по 159 (частный сектор).

Кроме того, в 18:00 воду дадут по следующим адресам:

  • улица Щорса, дома с 33 по 39 и с корпусами, дом 33а (детсад №116);
  • улица Нахимова, дом 3, дом 3 корпус 1, дом 68, дом 1 (школа №57);
  • улица Мусоргского, дом 66 (частный сектор).