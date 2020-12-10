На 12-ти рязанских улицах отключили холодную воду

Воды не будет на время аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщили в мэрии.

Утром в четверг, 10 декабря, на 12-ти рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили в мэрии.

На время аварийно-восстановительных работ до 14:00 воды не будет на улице Ленина, дома 46, 44, 48, 48а, 52, 57, 59, 63.

До 17:00 воду отключили по следующим адресам:

улица Связи, дом 7, дом 9, дом 9а, дом 11, дом 11а, дом 13, дом 15, дом 17, дом 17а (школа №38), дом 10, дом 10б, дом 12, дом 14, дом 14 В, дом 14 В стр. 4, дом 16, дом 18, дом 20, дом 22, дом 19;

улица 1-я Прудная, дом 24, дом 24а, дом 22, дом 21;

улица Соколовская, дом 2а, дом 2б, дом 1в;

улица Карла Маркса, дом 6, дом 8/12;

улица Энгельса, дом 14, дом 16, дом 18, дом 20;

улица Медицинская, дом 5, дом 5 корпус 1;

улица Октябрьская, дом 56, дом 56а (школа №48);

в Дядькове: улица Центральная, дома с 109 по 159 (частный сектор).

Кроме того, в 18:00 воду дадут по следующим адресам: