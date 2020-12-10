Мишустин заявил о сбое в контроле за ростом цен на продукты

Премьер-Министр Михаил Мишустин возмутился ростом цен на продукты в России. По его словам, ответственные за это министерства и службы не проконтролировали рост цен.

Премьер-Министр Михаил Мишустин возмутился ростом цен на продукты в России. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщает РИА Новости.

По словам премьер-министра, ответственные за это министерства и службы не проконтролировали рост цен на продукты. «Это крайне чувствительная для людей тема. В условиях снижения доходов подобное просто недопустимо. И по поручению главы государства мы должны принять конкретные меры, чтобы эффективно сдерживать цены на важные для людей продукты. Если президент нам указывает на сложившуюся ситуацию, значит, работа всех перечисленных мною структур и их руководителей дает сбой, который необходимо устранить», — подчеркнул Мишустин.

Напоминаем, накануне Владимир Путин обеспокоился повышением цен на продукты массового потребления. Он назвал это подгоном российских цен под мировые.