Кремль потребовал оперативно остановить рост цен

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал решить вопрос с ростом цен быстро. Не менять правила, а задавать новые правила с тем, чтобы опустить цены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал решить вопрос с ростом цен быстро. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщает РИА Новости.

«Не менять правила, а задавать новые правила с тем, чтобы опустить цены. Весьма оперативно», — приводят слова Пескова журналисты.

Напоминаем, в среду Владимир Путин обратил внимание на подорожание базовых продуктов и подчеркнул, что «пандемия здесь ни при чем». В четверг премьер-министр Михаил Мишустин указал, что ответственные ведомства допустили сбой, и его необходимо устранить.