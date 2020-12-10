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Кража в рязанском торговом центре попала на видео
На записи видно, как девушка подошла к торговой точке, пока продавец обслуживала другого покупателя. Хозяйка торговой точки обратится в полицию.

Вечером в среду, 9 декабря, с торгового «островка» в ТРЦ «Виктория Плаза» украли подарочный набор с цветами из мыла. Это сняла камера наблюдения.

На записи видно, как девушка подошла к торговой точке, пока продавец обслуживала другого покупателя. Злоумышленница осмотрела одну из подарочных корзин стоимостью 1 470 рублей, а затем взяла ее и ушла.

«Продавцов соседних отделов и „островков“ предупредим. Заявление напишу. В службу безопасности обращусь», — написала хозяйка торговой точки в соцсети.