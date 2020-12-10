Коммунальные долги россиян могут списать перед президентскими выборами

Финансовый аналитик Виталий Калугин предполагает, что государство перед выборами президента может оплатить коммунальные долги россиян. Доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич считает, что этого не произойдет.

Финансовый аналитик Виталий Калугин предполагает, что государство может оплатить коммунальные долги россиян. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщает URA.RU .

С 1 июля 2021 года плата за ЖКХ вырастет в среднем на четыре процента. «Это приведет к тому, что число людей, которые будут накапливать платежи за коммуналку, будет еще выше. И я думаю, что где-то к 2024 году государство возьмет эти долги на себя. Ближе к выборам президента будет сделан широкий жест и накопившийся триллион долгов государство оплатит», — заявил Калугин.

Но доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич считает, что этого не произойдет. «Нужно не с тарифами бороться, так как без роста тарифов просто не будет ресурсов для ремонта и модернизации инфраструктуры, а уровень жизни большинства граждан поднимать, чтобы даже возросшие расходы были для них посильны», — возражает Кривелевич.