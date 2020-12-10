Хозяйства Рязанской области повысили качество и количество молока

С начала года в хозяйствах всех категорий получили 472 тысячи тонн молока, что больше показателя 2019 года на 51 тысячу тонн или 12,2%. Об этом рассказали в правительстве.

Хозяйства Рязанской области повысили качество и количество получаемого молока. Об этом рассказали в правительстве.

С начала года в хозяйствах всех категорий получили 472 тысячи тонн молока, что больше показателя 2019 года на 51 тысячу тонн или 12,2%.

Основными производителями стали сельскохозяйственные предприятия, где надоили 424 тысячи тонн — на 14,3% больше, чем в прошлом году.

Максимальные объемы молока получили в организациях Рязанского (68 тысяч тонн), Шацкого (48 тысяч тонн), Рыбновского (45 тысяч тонн), Пителинского (39 тысяч тонн) и Александро-Невского (35 тысяч тонн) районов.

Средний надой от коровы составил 7 267 кг, что на 405 кг больше, чем годом ранее. Лидерами среди районов по этому показателю стали: Касимовский — 8 814 кг на корову, Пителинский — 8 435 кг, Пронский — 8 281 кг, Рязанский — 8 063 кг и Шацкий — 7 930 кг.

По словам губернатора, в этом году существенно выросло не только количество, но и качество производимого сырого молока.

«Доля молока высшего сорта в 2020 году превысила 90%. Такого в истории рязанского животноводства еще не было никогда, — сказал Николай Любимов. — Наши животноводы демонстрируют прекрасные результаты. И заслуживают слов благодарности за качественно проделанную работу. Теперь важно не снижать планку».