\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 10
-6°
Птн, 11
-6°
Сбт, 12
-8°
ЦБ USD 73.71 0.4 11/12
ЦБ EUR 89.13 0.19 11/12
Нал. USD 73.2 / 75.01 19:15
Нал. EUR 88.71 / 89.5 17:20
Новости
Коронавирус
Публикации
Перед экватором: обзор матчей первой группы «40+»
Команды первой группы в дивизионе «Любитель 40+" провел...
7 часов назад
787
20-й день рождения ГК «Зеленый сад»: креативный квест для сотрудников...
Компании исполнилось 20 лет. За плечами сотни построенн...
8 часов назад
1 195
В рязанской академии тенниса подвели итоги года
В рязанской Академия тенниса имени Озерова подвели итог...
8 декабря 12:47
4 500
Пробудить стихию, сохранить историю: в Рязани рассказали о будущем про...
Река Ока в Рязанской области должна стать целостным тур...
7 декабря 11:29
6 503
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Хозяйства Рязанской области повысили качество и количество молока
С начала года в хозяйствах всех категорий получили 472 тысячи тонн молока, что больше показателя 2019 года на 51 тысячу тонн или 12,2%. Об этом рассказали в правительстве.

Хозяйства Рязанской области повысили качество и количество получаемого молока. Об этом рассказали в правительстве.

С начала года в хозяйствах всех категорий получили 472 тысячи тонн молока, что больше показателя 2019 года на 51 тысячу тонн или 12,2%.

Основными производителями стали сельскохозяйственные предприятия, где надоили 424 тысячи тонн — на 14,3% больше, чем в прошлом году.

Максимальные объемы молока получили в организациях Рязанского (68 тысяч тонн), Шацкого (48 тысяч тонн), Рыбновского (45 тысяч тонн), Пителинского (39 тысяч тонн) и Александро-Невского (35 тысяч тонн) районов.

Средний надой от коровы составил 7 267 кг, что на 405 кг больше, чем годом ранее. Лидерами среди районов по этому показателю стали: Касимовский — 8 814 кг на корову, Пителинский — 8 435 кг, Пронский — 8 281 кг, Рязанский — 8 063 кг и Шацкий — 7 930 кг.

По словам губернатора, в этом году существенно выросло не только количество, но и качество производимого сырого молока.

«Доля молока высшего сорта в 2020 году превысила 90%. Такого в истории рязанского животноводства еще не было никогда, — сказал Николай Любимов. — Наши животноводы демонстрируют прекрасные результаты. И заслуживают слов благодарности за качественно проделанную работу. Теперь важно не снижать планку».