Губернатор обсудил с главой Пронского района развитие территории

Шаститко рассказал, что 2020 год стал рекордным по валовому сбору зерна для агропромышленного комплекса: аграрии района впервые намолотили более 126 тысяч тонн. В животноводстве также достигли хороших показателей: производство молока увеличено на 4%.

В четверг, 10 декабря, губернатор Николай Любимов встретился с главой Пронского района Александром Шаститко. Они обсудили вопросы социально-экономического развития территории.

Шаститко рассказал, что 2020 год стал рекордным по валовому сбору зерна для агропромышленного комплекса: аграрии района впервые намолотили более 126 тысяч тонн. В животноводстве также достигли хороших показателей: производство молока увеличено на 4%.

Участники встречи уделили внимание развитию Новомичуринска. Сейчас администрация района совместно с правительством ведет работу по формированию заявки на присвоение моногороду статуса ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития).

«Надеюсь, мы сможем осуществить намеченные планы по созданию индустриального парка близ Новомичуринска, — отметил губернатор. — Это даст импульс для экономического развития всего Пронского района и дополнительного привлечения инвестиций».

Также Александр Шаститко рассказал Николаю Любимову, что в рамках нацпроектов создали Центры гуманитарного и цифрового образования «Точки роста» в четырех школах; отремонтировали часть региональной дороги «Акулово-Старожилово-Пронск» на сумму более 17 млн рублей. В 2021 году на реализацию мероприятий нацпроектов планируют привлечь более 100 млн рублей.

По словам главы администрации, хороший отклик среди населения района получила программа поддержки местных инициатив. В рамках нее реализовали ряд проектов по ремонту социальных объектов, реконструкции инженерных коммуникаций, благоустройству территорий.

Также на встрече обсудили вопросы, связанные с борьбой с пандемией. Любимов поручил уделить максимальное внимание работе с населением и контролю за соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических требований и ограничений.