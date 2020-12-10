Двоих касимовцев наградили за спасение пенсионерки на пожаре

Пенсионерка ограничена в передвижении, поэтому она не могла самостоятельно выйти. Благодаря своевременным и решительным действиям соседей она не пострадала.

Следователи наградили двоих жителей Гуся-Железного — Николая Акутина и Любовь Мамбетову. Они спасли из горящего дома 82-летнюю женщину, инвалида 2 группы.

Пожар в четырехквартирном доме произошел 18 ноября. Пенсионерка ограничена в передвижении, поэтому она не могла самостоятельно выйти. Благодаря своевременным и решительным действиям соседей она не пострадала. Акутину и Мамбетовой объявили благодарность.

Напомним, на пожаре погибла семья с двумя детьми. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности).