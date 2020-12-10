Двоих касимовцев наградили за спасение пенсионерки на пожаре
Пенсионерка ограничена в передвижении, поэтому она не могла самостоятельно выйти. Благодаря своевременным и решительным действиям соседей она не пострадала.
Следователи
Пожар в четырехквартирном доме произошел 18 ноября. Пенсионерка ограничена в передвижении, поэтому она не могла самостоятельно выйти. Благодаря своевременным и решительным действиям соседей она не пострадала. Акутину и Мамбетовой объявили благодарность.
Напомним, на пожаре погибла семья с двумя детьми. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности).