Депутаты облдумы помогли медикам и больницам региона

Депутаты облдумы продолжают оказывать необходимую помощь жителям региона, социальным и медицинским учреждениям.

Депутаты облдумы продолжают оказывать необходимую помощь жителям региона, социальным и медицинским учреждениям. Татьяна Гусева приобрела и передала клинической больнице имени Семашко пульсоксиметры.

«В сложной эпидемиологической обстановке врачам нужна помощь и поддержка, надеюсь, что переданные медицинские приборы помогут медикам в работе», — отметила Гусева.

Член комитета облдумы по экономическим вопросам Владимир Рожков пообщался с медработниками амбулаторно-поликлинического подразделения №5 на станции Сасово и передал в учреждение 150 медицинских масок, 200 перчаток и 2 пульсоксиметра.

«Я знаю, насколько самоотверженно врачи сражаются за жизнь и здоровье своих пациентов. Всегда готов помочь им, особенно в такое непростое время, как сейчас», — сказал депутат.

Председатель комитета облдумы по экономическим вопросам Владислав Сафронов обеспечил зимней резиной машину скорой помощи. Медучреждение обслуживает пациентов Рязанского и Захаровского районов.

Депутат Николай Игнатов передал продуктовые наборы медикам Александро-Невской районной больницы, работающим в «красной зоне». Он поблагодарил врачей за то, что они остаются верны своему делу, не теряют чуткости и самообладания.

В Шацком районе идет подготовка к акции «Тепло наших рук и сердец — людям в белых халатах». Инициативу поддержали депутаты Николай Митрохин и Владимир Материкин. Они планируют обеспечить новогодними подарками шацких медиков.