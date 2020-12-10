Депутат облдумы поздравил юнармейцев

Кроме того, в День Героев Отечества в Шиловском районе впервые провели муниципальный конкурс «Лучший юнармейский отряд». Планируется, что он станет ежегодным.

С 2016 года в Шиловском районе создали 14 юнармейских отрядов. В них входят 199 учеников 11 школ. В День Героев Отечества, 9 декабря, в Мосоловской школе и Желудевской школе имени героя России Филькина прошел торжественный прием учащихся в ряды «Юнармии».

Юных патриотов поздравил заместитель председателя комитета областной думы по экологии и природопользованию, полковник запаса ВДВ Сергей Лукьянов. В своем видеообращении он и пожелал школьникам стать настоящими защитниками Родины, быть активными и целеустремленными.

«Принятие присяги — это очень ответственное, торжественное мероприятие. Вы будете помнить его всю жизнь! Будьте первыми во всех начинаниях: в учебе, в спорте. Помните подвиги тех, кто сражался за Родину, берите с них пример», — напутствовал Лукьянов.

Также парламентарий поблагодарил родителей школьников за воспитание детей.

Кроме того, в День Героев Отечества в Шиловском районе впервые провели муниципальный конкурс «Лучший юнармейский отряд». Планируется, что он станет ежегодным.