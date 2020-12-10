Больше четырехсот рязанцев старше 50 лет прошли переобучение

В рамках регионального проекта «Старшее поколение в Рязанской области» нацпроекта «Демография» организовано профессиональное обучение и дополнительное образование для граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также предпенсионного возраста по различным программам.

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области информирует о том, что в рамках национального проекта «Демография» в регионе проведены очередные курсы профессионального обучения для жителей региона в возрасте 50 лет и старше.

В рамках регионального проекта «Старшее поколение в Рязанской области» нацпроекта «Демография» организовано профессиональное обучение и дополнительное образование для граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также предпенсионного возраста по различным программам.

Наиболее востребованные из них: «Цифровые технологии и информационные системы в профессиональной деятельности медицинских работников»; «Проектное управление»; «Особенности применения профессиональных стандартов и независимой оценки квалификаций»; «Основы предпринимательской деятельности», «Кадровое делопроизводство», «Финансовый менеджмент» и др.

Обучение по направлениям «Библиотечно-информационная деятельность» и «Организатор экскурсий» проводилось с 1 декабря. Всего по состоянию на 10 декабря в 2020 году приступили к обучению 458 граждан в возрасте 50-ти лет и старше, 426 человек из них уже завершили его.

Срок обучения в рамках регионального проекта «Старшее поколение в Рязанской области» — не более 6 месяцев. Неработающим гражданам в период обучения выплачивается стипендия в размере МРОТ, при необходимости компенсируется стоимость проезда к месту обучения и обратно, аренда жилья, выплачиваются суточные.