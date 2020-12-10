А что в кино? «Серебряные коньки», «Неадекватные люди 2» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
В прокат выходит российская фантастическая мелодрама «Серебряные коньки» режиссера Михаила Локшина. Фильм Романа Каримова «Неадекватные люди 2» является сиквелом дебютной работы режиссера, а главные роли вновь исполнили Илья Любимов и Ингрид Олеринская.
Немецкая комедия «Осторожно, Кенгуру» предлагает зрителям юмор на грани абсурда с причудливым сюжетом — однажды в квартире уединенно живущего музыканта по имени Марк появляется говорящий Кенгуру.
А мультфильм «Творцы снов» рассказывает о девочке Нине с чудесной сверхспособностью — создавать сновидения других людей.
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