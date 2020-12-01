За сутки госпитализировали 39 рязанцев с COVID-19

По данным оперштаба при региональном правительстве, в понедельник, 30 ноября, в больницах находятся 522 «ковидных» пациента, в том числе шестеро детей. Днем ранее в стационаре лечили 483 человека.

За сутки госпитализировали 39 рязанцев с COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве, в понедельник, 30 ноября, в больницах находятся 522 «ковидных» пациента, в том числе шестеро детей. Днем ранее в стационаре лечили 483 человека.

Состояние 75 рязанцев врачи оценивают как удовлетворительное, 393 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 54 человека, из них 15 находятся на аппаратах ИВЛ.