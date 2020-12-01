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Вступил в силу приговор рязанцу, убившему приятеля из ревности
19 ноября 2019 года мужчина во время застолья поссорился с приятелем. Они не смогли определиться, с кем будет жить их общая знакомая. Хозяин дома до смерти забил гостя.

Вступил в силу приговор жителю Шиловского района, убившему приятеля из ревности. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

19 ноября 2019 года мужчина во время застолья поссорился с приятелем. Они не смогли определиться, с кем будет жить их общая знакомая. Хозяин дома до смерти забил гостя.

Присяжные вынесли обвинительный вердикт. Ранее судимого 52-летнего мужчину признали виновным по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение потерпевшему тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности его смерть»). Суд приговорил шиловца к восьми с половиной годам колонии особого режима.

Фото с сайта регионального СУ СКР