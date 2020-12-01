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В среду в Горроще массово отключат воду
Из-за аварийно-восстановительных работ воды не будет с 11:00 до 15:00. Мэрия опубликовала список адресов, где на время ремонта отключат воду.

В среду, 2 декабря, в Горроще массово отключат холодную воду. Об этом сообщил сайт рязанской мэрии.

Из-за аварийно-восстановительных работ воды с 11:00 до 15:00 не будет по адресам:

  • улица Татарская (от улицы 6-я Линия до улицы Пушкина),
  • улица Гагарина (от улицы 6-я Линия до улицы Дзержинского), дом №158 (гимназия №5),
  • улица 4-я Линия, дома №№1, 2/1, 3, 5, 7, 34, 65, 67, 69,
  • улица 2-я Линия, дома №№3, 5, 7, 9,
  • улица Стройкова (от улицы 6-я Линия до улицы Пушкина),
  • улица Пушкина (от улицы Гагарина до улицы Стройкова),
  • улица 6-я Линия, дома №№4, 6, 8, 10, 18, 20,
  • улица 5-я Линия, дом №46-а,
  • улица Дзержинского (от улицы Гагарина до улицы Татарской) — четная сторона, дом №78 (школа №16),
  • улица Полетаева, дома №№19 — 33 с корпусами и литерами, дома №№10/10, 12, 14,
  • улица Островского, дома №№12 — 24 с корпусами и литерами, дом №15-а (ясли №12).