В среду на пяти рязанских улицах отключат свет
Электричества не будет из-за ремонта. Мэрия опубликовала список адресов, где отключат свет.
В среду, 2 декабря, на пяти рязанских улицах отключат свет. Об этом
Из-за ремонта с 9:30 до 16:00 электричества не будет по адресам:
- улица Окская, дома №№1-15,
- улица Кальная, дома №№30, 48, 50, 63, 65, 67, 69, 73, 91, 95, 107, 117,
- Касимовский переулок, дома №№2, 2-а, 4, 6, 9, 11 строение 1,
- Касимовское шоссе, дома №№23 строение 5, 33, 35-а, 45,
- Панферовский переулок, дома №№1, 2, 4, 10, 14.