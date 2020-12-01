В среду на пяти рязанских улицах отключат свет

Электричества не будет из-за ремонта. Мэрия опубликовала список адресов, где отключат свет.

В среду, 2 декабря, на пяти рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщил сайт мэрии.

Из-за ремонта с 9:30 до 16:00 электричества не будет по адресам: