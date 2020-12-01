В Шиловском районе открыли физкультурный маршрут
На открытии выступила представитель министерства физической культуры и спорта Рязанской области Екатерина Озина. Она отметила, что проект направлен на повышение активности населения.
30 ноября в Нерском парке поселка Шилово открыли физкультурный маршрут «Тропа здоровья». Об этом
На открытии выступила представитель министерства физической культуры и спорта Рязанской области Екатерина Озина. Она отметила, что проект направлен на повышение активности населения.
Глава администрации Шиловского района Владимир Луканцов отметил, что проект «Тропа здоровья» показывает важность физкультуры и спорта для людей всех возрастов.