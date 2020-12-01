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В Шилове открыли Центр амбулаторной онкологической помощи
В Центр амбулаторной онкологической помощи будут направлять пациентов с подозрением на рак, а также людей с уже подтвержденным диагнозом.

В Шилове открыли Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Об этом во вторник, 1 декабря, сообщил региональный минздрав.

ЦАОП создали на базе Шиловского межрайонного медцентра. Туда будут направлять пациентов с подозрением на рак, а также людей с уже подтвержденным диагнозом.

«Специалисты Центра будут проводить восстановительную и корригирующую терапию, связанную с возникновением побочных реакций на фоне лекарственного лечения», — отметили в минздраве.