В Саратове задержали подозреваемую в убийстве матери и дочери

В Саратове задержали 53-летнюю подозреваемую в убийстве женщины и ее малолетней дочери. С задержанной проводятся следственные действия.

В Саратове задержали 53-летнюю подозреваемую в убийстве женщины и ее малолетней дочери. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает СК Саратовской области.

29 ноября мужчина обнаружил тела своих 38-летней дочери и 4-летней внучки с множеством ран. В ходе оперативных мероприятий задержали причастную к преступлению саратовчанку.

Возбуждено дело по статье 105 УК (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). С задержанной проводятся следственные действия.