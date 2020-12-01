В Рязанской ОКБ появился новый вертолет санавиации

Первый вылет Ми-8 совершил 1 декабря. Специалисты территориального центра медицины катастроф ОКБ оставили из Ряжска мужчину с желудочным кровотечением и передали коллегам-хирургам.

В Рязанской ОКБ появился новый вертолет санавиации. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщил главврач больницы Андрей Карпунин.

Ми-8 сменил вертолет «Ансат», который выполнил полсотни вылетов в отдаленные районы области. Он оборудован, как и предшественник, аппаратом ИВЛ, кислородной и электроснабжающей системой, также там идет автоматический контроль основных показателей здоровья пациентов.

«У Ми-8 просторная пассажирская кабина, поэтому он способен взять на борт до шести пострадавших. Такой вертолет эксплуатируют в любую погоду, — отметил главврач ОКБ. — Пациентов и сопровождающих его медицинских работников МИ-8 способен доставить в больницу с крейсерской скоростью 225 км/ч и преодолеть без дозаправки расстояние более пятисот километров».

Первый вылет Ми-8 совершил 1 декабря. Специалисты территориального центра медицины катастроф ОКБ оставили из Ряжска мужчину с желудочным кровотечением и передали коллегам-хирургам.

«Ми-8 будет ждать вызовов к пациентам на аэродроме «Протасово», — добавил Карпунин.