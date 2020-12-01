В Рязанской области скончался еще один человек с коронавирусом

Всего число заболевших достигло 14 178. С начала пандемии в регионе скончались 90 человек.

Во вторник, 1 декабря, в Рязанской области зарегистрировали еще 118 новых случаев заражения коронавирусом, один человек скончался. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число заболевших достигло 14 178. За сутки выздоровели 207 человек, общее число достигло 11 874. С начала пандемии в регионе скончались 90 человек.

В России за сутки заболели 26 402 человека. Общее число с начала пандемии достигло 2 322 056.

За сутки выписали 24 763 человек, за весь период — 1 803 467.

За сутки по стране скончались 569 человек, за весь период — 40 464.