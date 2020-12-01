В Рязанской области продолжился рост заболеваемости ОРВИ

Случаев гриппа специалисты не зарегистрировали. Они призвали соблюдать меры профилактики, чтобы не заразиться ОРВИ, гриппом или коронавирусом.

На неделе с 23 по 29 ноября в Рязанской области продолжился рост заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Большинство заболевших — взрослые.

«Уровень заболеваемости оставался ниже расчетного эпидемического порога по области на 0,1%, по Рязани на 10%", — уточнили в ведомстве.

Случаев гриппа специалисты не зарегистрировали. Они призвали соблюдать меры профилактики, чтобы не заразиться ОРВИ, гриппом или коронавирусом.