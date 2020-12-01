В Рязанской области продолжился рост заболеваемости ОРВИ
Случаев гриппа специалисты не зарегистрировали. Они призвали соблюдать меры профилактики, чтобы не заразиться ОРВИ, гриппом или коронавирусом.
На неделе с 23 по 29 ноября в Рязанской области продолжился рост заболеваемости ОРВИ. Об этом
Большинство заболевших — взрослые.
«Уровень заболеваемости оставался ниже расчетного эпидемического порога по области на 0,1%, по Рязани на 10%", — уточнили в ведомстве.
Случаев гриппа специалисты не зарегистрировали. Они призвали соблюдать меры профилактики, чтобы не заразиться ОРВИ, гриппом или коронавирусом.