В Рязани водитель сбил женщину и скрылся

Женщину сбил водитель на Kia Rio на регулируемом перекрестке при выезде с прилегающей территории. Пешеход получила травмы, ей оказали медпомощь.

В понедельник, 30 ноября, около 7:15 в Рязани у дома №33 по улице Гагарина сбили 44-летнюю рязанку. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Женщину сбил водитель на Kia Rio на регулируемом перекрестке при выезде с прилегающей территории.

Пешеход получила травмы, ей оказали медпомощь.

Водитель скрылся с места ДТП. Его ищет полиция.

Всех, кому известна информация о произошедшем, попросили сообщать в дежурную часть по адресу: Рязань, улица Лесная, 28 или по телефону: (4912) 29-74-54.