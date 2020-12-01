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В Рязани водитель сбил женщину и скрылся
Женщину сбил водитель на Kia Rio на регулируемом перекрестке при выезде с прилегающей территории. Пешеход получила травмы, ей оказали медпомощь.

В понедельник, 30 ноября, около 7:15 в Рязани у дома №33 по улице Гагарина сбили 44-летнюю рязанку. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Женщину сбил водитель на Kia Rio на регулируемом перекрестке при выезде с прилегающей территории.

Пешеход получила травмы, ей оказали медпомощь.

Водитель скрылся с места ДТП. Его ищет полиция.

Всех, кому известна информация о произошедшем, попросили сообщать в дежурную часть по адресу: Рязань, улица Лесная, 28 или по телефону: (4912) 29-74-54.