В Рязани скончался заслуженный тренер России Йотов Христо Нешев

Йотов Христо Нешев — болгарский и российский тренер по легкой атлетике. Был тренером сборной команды Европы по прыжкам на Кубке мира. Несколько раз был признан лучшим тренером Рязанской области.

28 ноября на 81-м году жизни в Рязани скончался заслуженный тренер России по легкой атлетике Йотов Христо Нешев. Об этом сообщили в группе « Рязанская легкая атлетика » «ВКонтакте».

«Йотов Христо Нешев — болгарский и российский тренер по легкой атлетике. Был тренером сборной команды Европы по прыжкам на Кубке мира. Несколько раз был признан лучшим тренером Рязанской области», — говорится в сообщении.

Он был тренером Кирилла Сосунова — участника двух Олимпийских игр, чемпион Европы 1998 года, бронзового призера чемпионата мира 1997 года, серебряный призера чемпионата мира в помещении 1997 года, Ольги Калитуриной — серебряного призера чемпионата мира 1997 года, бронзового призера чемпионата Европы 2002 года, Сергея Тимонина — чемпиона Сурдлимпийских игр 2013 года.

С Христо Нешевым простятся 1 декабря около храма в честь праведного Иоанна Кронштадтского по адресу: улица Татарская, дом №72.