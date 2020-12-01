В Рязани начался конкурс на лучшее новогоднее оформление

Конкурс проводят в пяти номинациях среди торговых центров, продовольственных и непродовольственных магазинов, а также предприятий общественного питания и бытового обслуживания.

Во вторник, 1 декабря, в Рязани начался конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка. Заявки принимают до 16 декабря, сообщил сайт мэрии.

Конкурс проводят в пяти номинациях среди торговых центров, продовольственных и непродовольственных магазинов, а также предприятий общественного питания и бытового обслуживания.

Администрация разработала специальные макеты, которые предприятия могут использовать при декорировании для «стилистически единообразного подхода к оформлению городских пространств». Электронная версия макетов есть по ссылке .

Победителей определяет жюри на основании фотографий, представленных конкурсантами, по критериям: стилеобразующие элементы новогодней тематики в декоративно-художественном оформлении витрин и фасада, прилегающей территории, торгового зала (зала обслуживания) и внешнем виде персонала.