\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 01
-1°
Срд, 02
-3°
Чтв, 03
-5°
ЦБ USD 76.32 0.12 02/12
ЦБ EUR 91.31 0.11 02/12
Нал. USD 75.95 / 77.75 14:20
Нал. EUR 90.75 / 91.29 12:25
Новости
Коронавирус
Публикации
Обзор четвертого тура «Лиги Надежды» рязанской НХЛ
Все матчи, проходившие в четвёртом туре закончились кру...
26 ноября 17:52
7 728
Город потребовал оплату «коммуналки» с советов ветеранов, а теперь не...
На столе у председателя Областного совета ветеранов леж...
26 ноября 14:44
8 304
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
18 ноября 15:56
19 729
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
33 475
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
В России смертность от коронавируса достигла максимума за сутки
С начала пандемии коронавируса Россия 1 декабря обновила максимум по числу смертей за сутки. Умерли 569 человек. До этого рекордная смертность от коронавируса была зафиксирована 26 ноября — скончались 524 заболевших.

С начала пандемии Россия обновила максимум по числу смертей от коронавируса за сутки. Умерли 569 человек, сообщил оперативный штаб 1 декабря.

Общее количество смертей от COVID-19 в стране достигло 40,4 тыс. человек. До этого рекордная смертность от коронавируса была зафиксирована 26 ноября — скончались 524 заболевших.

По данным Росстата, с апреля по сентябрь от коронавируса умерли более 55 тыс. человек. В статистику попали те, у кого COVID-19 выявили после смерти, а также умершие от сопутствующих заболеваний.

Напомним, 1 декабря в Рязанской области зарегистрировали 118 новых случаев заражения коронавирусом, один человек скончался.