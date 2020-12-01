В России смертность от коронавируса достигла максимума за сутки

С начала пандемии коронавируса Россия 1 декабря обновила максимум по числу смертей за сутки. Умерли 569 человек. До этого рекордная смертность от коронавируса была зафиксирована 26 ноября — скончались 524 заболевших.

С начала пандемии Россия обновила максимум по числу смертей от коронавируса за сутки. Умерли 569 человек, сообщил оперативный штаб 1 декабря.

Общее количество смертей от COVID-19 в стране достигло 40,4 тыс. человек. До этого рекордная смертность от коронавируса была зафиксирована 26 ноября — скончались 524 заболевших.

По данным Росстата, с апреля по сентябрь от коронавируса умерли более 55 тыс. человек. В статистику попали те, у кого COVID-19 выявили после смерти, а также умершие от сопутствующих заболеваний.

Напомним, 1 декабря в Рязанской области зарегистрировали 118 новых случаев заражения коронавирусом, один человек скончался.