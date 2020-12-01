В России могут подешеветь ритуальные услуги

Автор законопроекта о реформе похоронного дела, депутат Госдумы Антон Жарков рассказал в интервью «
Законопроект уже внесли в нижнюю палату парламента. Он предполагает создание единых требований к деятельности похоронных служб по всей стране. Так, согласно документу, в России должен появиться реестр недобросовестных компаний и специальные диспетчерские центры для приема заявок на погребение. Кроме того, Жарков считает нужным ввести ответственность за раскрытие данных о смерти граждан.
По мнению депутата, нововведения приведут к конкуренции в отрасли и, следовательно, снижению цен, а также защитят россиян от недобросовестных организаций.