В России могут подешеветь ритуальные услуги

Автор законопроекта о реформе похоронного дела, депутат Госдумы Антон Жарков рассказал в интервью «Парламентской газете» о возможных последствиях предложенной им инициативы. По его мнению, в случае одобрения документа в России могут подешеветь ритуальные услуги.

Автор законопроекта о реформе похоронного дела, депутат Госдумы Антон Жарков рассказал в интервью « Парламентской газете » о возможных последствиях предложенной им инициативы. По его мнению, в случае одобрения документа в России могут подешеветь ритуальные услуги.

Законопроект уже внесли в нижнюю палату парламента. Он предполагает создание единых требований к деятельности похоронных служб по всей стране. Так, согласно документу, в России должен появиться реестр недобросовестных компаний и специальные диспетчерские центры для приема заявок на погребение. Кроме того, Жарков считает нужным ввести ответственность за раскрытие данных о смерти граждан.

По мнению депутата, нововведения приведут к конкуренции в отрасли и, следовательно, снижению цен, а также защитят россиян от недобросовестных организаций.