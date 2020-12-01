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В регионе высадили более 270 тысяч сеянцев сосны
Мероприятия прошли во всех лесничествах Рязанской области с привлечением волонтеров экологических отрядов, учащихся школьных лесничеств, студентов и специалистов отрасли. В общей сложности в работах приняли участие более 500 человек.

В рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» национального проекта «Экология» в регионе высажено более 270 тысяч сеянцев сосны .

Всероссийская лесовосстановительная кампания «Сохраним лес» организована Министерством природных ресурсов и экологии РФ совместно с Федеральным агентством лесного хозяйства в рамках национального проекта «Экология». Мероприятия прошли во всех лесничествах Рязанской области с привлечением волонтеров экологических отрядов, учащихся школьных лесничеств, студентов и специалистов отрасли. В общей сложности в работах приняли участие более 500 человек.

Центральное мероприятие акции «Сохраним лес» в регионе состоялось в Шиловском районе в границах Ерахтурского лесничества. В рамках него было высажено более 3 тысяч сеянцев сосны и 300 саженцев дубов. Также, в Спасском районе в границах Шелуховского лесничества на площади 5 гектаров появилось более 22 тысяч сеянцев сосны, выращенных в региональных питомниках.

Всего за период проведения акции «Сохраним лес» на территории Рязанской области высажено более 270 тысяч сеянцев сосны обыкновенной на общей площади порядка 70 гектаров.