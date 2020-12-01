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В Петербурге фотомодель во время ссоры зарезала мужа
В Петербурге фотомодель во время ссоры зарезала мужа. Лилия Судакова зарезала супруга, потому что он якобы начал флиртовать с другой девушкой во время застолья. Ей грозит до 15 лет колонии.

Лилия Судакова из Подмосковья убила своего 28-летнего супруга в Санкт-Петербурге, сообщают Вести.ру со ссылкой на региональное управление СКР.

Убийство произошло вечером 28 ноября в съемной квартире. Во время застолья с гостями супруг якобы начал флиртовать с другой девушкой, из-за чего возник скандал. Когда 25-летняя женщина осталась вдвоем с мужем, пара поругалась. Фотомодель взяла нож и ударила супруга. Он скончался.

Фотомодель задержали за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Ей грозит до 15 лет колонии.

Лилия Судакова снималась для Vogue и других глянцевых журналов. По некоторым данным, супруг постоянно ей изменял и применял силу.