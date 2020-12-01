В Песочне в сквере Скоблева включили освещение
Во вторник, 1 декабря, к городским сетям электроснабжения подключили 76 светодиодных светильников. В мэрии отметили, что сотрудники дирекции благоустройства регулярно убирают детский городок в сквере.
В Песочне в детском городке сквера Скоблева включили освещение. Во вторник, 1 декабря, к городским сетям электроснабжения подключили 76 светодиодных светильников,
В этом году в сквере появились площадки для игр и занятий спортом, а также лавочки и фотозоны. В ноябре дирекция благоустройства установила фигуры Чебурашки и крокодила Гены. К Новому году в сквере нарядят елку.
В мэрии отметили, что сотрудники дирекции благоустройства регулярно убирают детский городок.