В Перми завели уголовное дело о доведении школьницы до самоубийства

В Перми завели дело о доведении до самоубийства после гибели 15-летней школьницы. Девочка упала с моста 24 ноября.

В Перми завели дело о доведении до самоубийства после гибели 15-летней школьницы. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает «Комсомольская правда».

Девочка упала с моста 24 ноября. Очевидцы вызвали спасателей. Девушку достали из воды. Приехавшая скорая зафиксировала смерть.

Известно, что в тот день на мосту погибшая была одна. Друзья и близкие с трудом верят в случившееся и утверждают, что она была очень жизнерадостной и общительной.

«Уголовное дело по статье „Доведение до самоубийства“ не говорит о том, что у нас есть конкретный подозреваемый. Это нужно для возможности проведения всестороннего расследования», — рассказывает руководитель следственного отдела по Орджоникидзевскому району Перми Алексей Тимохов.