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В Академии тенниса прошли всероссийские соревнования по стрельбе из лука
Старты собрали более 170 спортсменов из 23 регионов. Рязанцы завоевали медали.

В рязанской Академии тенниса с 26 по 30 ноября прошли всероссийские соревнования по стрельбе из лука «На призы Героя России, Почетного гражданина города Рязани Михаила Георгиевича Малахова». Об этом сообщили в региональном минспорте.

Старты собрали более 170 спортсменов из 23 регионов.

Церемонию закрытия посетили замминистра физкультуры и спорта Рязанской области Юрий Колдин и Герой России Михаил Малахов.

Рязанцы завоевали медали.

Сергей Тришков (Центр спортивной подготовки, СШОР «ЦСК», тренеры — Максим Марков, Екатерина Маркова) завоевал «золото» в блочном луке среди мужчин.

Екатерина Бирюкова (Центр спортивной подготовки, СШОР «ЦСК», тренеры — Дмитрий Шилин, Игорь Горшков) завоевала «серебро» в классическом луке среди женщин.

В соревнованиях среди юниоров в блочном луке медали завоевали воспитанники СШОР «ЦСК». Семен Осипов стал первым (тренер — Максим Марков), на втором месте — Сергей Степанов (тренер — Кирилл Ягодин).