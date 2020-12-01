Тумчанин во время ссоры едва не задушил знакомую

Мужчину задержали росгвардейцы, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства. Его передали полицейским.

Житель клепиковского поселка Тума во время ссоры едва не задушил знакомую. Мужчину задержали росгвардейцы, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

29 ноября в доме на улице Киряево местный житель поссорился с приятельницей. По словам женщины, злоумышленник грозился задушить ее.

Мужчину 1967 года рождения задержали и передали полиции.