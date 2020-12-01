Стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 декабря

Почти все изменения начнут действовать с начала декабря. Некоторые касаются только льготных категорий граждан.

С декабря 2020 году в жизни россиян начнут действовать важные законы и правила. Их подборку опубликовал ТАСС .

Медработники смогут через интернет пожаловаться на отсутствие выплат. С 1 декабря это можно будет сделать в электронной форме, по результатам жалобы проведут проверку.

С ноября до конца года медики, работающие с COVID-19, должны получать выплаты за каждую ненормативную смену. О размерах доплат можно узнать в постановлении правительства.

С 1 декабря россиян начнут уведомлять о том, какие меры соцподдержки им положены. Информирование пройдет через портал госуслуг, с 2021 года уведомлять будут с помощью смс или звонков, с 2022 года — при личном посещении госорганов. Для любого из способов требуется согласие самого человека.

С 1 декабря льготные категории граждан смогу купить билеты на электрички и поезда дальнего следования дистанционно уже с учетом положенной им скидки. Для этого им не понадобится ехать в кассу для предъявления документов, подтверждающих льготу.

С 3 декабря вступают в силу изменения по требованию к документам для допуска водителей к участию в дорожном движении. Изменятся требования к водительскому удостоверению и свидетельству о регистрации (СТС), также незначительно меняется форма паспорта транспортного средства (ПТС).

С 3 декабря нужно будет поставить на редкие музыкальные инструменты уникальную метку и получить паспорт для вывоза за границу. Документ оформляется через Минкультуры.

С 29 декабря вступают в силу поправки в законодательство о работе нотариусов. Теперь они смогут заключать дистанционные сделки и предоставлять некоторые услуги в электронном виде.

До 31 декабря работники должны выбрать, как вести трудовые книжки — в электронном или бумажном виде.