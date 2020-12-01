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Соседка рассказала о семье маньяка, убивавшего пенсионерок
Следком сообщил о задержании 38-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве 26 пожилых женщин в 12 регионах России. По данным следствия, подозреваемого ранее судили за кражу, сейчас он работает слесарем. Следователи отметили, что мужчина дает признательные показания.

Соседка рассказала РИА Новости о семье жителя Казани, которого подозревают в убийстве 26 пенсионерок. По ее словам, мужчина рос в нормальной семье и хорошо учился в школе. Он утверждает, что остальные соседи и родители предполагаемого преступника находятся в шоке.

Во вторник, 1 декабря, следком сообщил о задержании 38-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве 26 пожилых женщин в 12 регионах России. По данным следствия, подозреваемого ранее судили за кражу, сейчас он работает слесарем. Следователи отметили, что мужчина дает признательные показания.

На опубликованном полицией ролике мужчина рассказал, что напал на первую жертву, потому что жил на улице и был голоден. Он не смог назвать точное число своих жертв.

По версии следствия, предполагаемый преступник представлялся работником ЖКХ или социальных служб, попадал в квартиры, убивал хозяек и забирал сбережения