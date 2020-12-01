Рязанский депутат купил медикам пульсоксиметры и термометры на полмиллиона

Андрей Глазунов посетил городскую станцию скорой медицинской помощи, областную клиническую больницу имени Семашко и городскую клиническую больницу №11, на базе которых развернуты «красные зоны» для пациентов с COVID-19.

Депутат Рязанской облдумы Андрей Глазунов купил и передал медикам пульсоксиметры и бесконтактные и ртутные термометры на полмиллиона рублей. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Глазунов посетил городскую станцию скорой медицинской помощи, областную клиническую больницу имени Семашко и городскую клиническую больницу №11, на базе которых развернуты «красные зоны» для пациентов с COVID-19.

Главврач Рязанской станции скорой медицинской помощи Игоря Задоя рассказал, что медики получили более сотни приборов.

«В условиях пандемии такими приборами бригады пользуются на каждом вызове, а сейчас в среднем за смену их количество приближается к 650. Сотрудники скорой отдают пациентам все силы, спасая жизни. Мы благодарны за поддержку — это важнейшая составляющая в борьбе с коронавирусом. Ведь победить распространение инфекции мы можем только сообща», — подчеркнул Игорь Задоя.

Депутат пообщался с медицинским персоналом и узнал, в чем они в настоящее время больше всего нуждаются.

«В столь непростое время считаю необходимым поддержать наших врачей и медицинских сестер, которые ежедневно помогают пациентам не только с коронавирусной инфекцией, но и с другими заболеваниями. Надеюсь, что переданные медицинские приборы станут реальным подспорьем в работе», — отметил Андрей Глазунов.

Он поблагодарил медработников за «самоотверженный труд».