Рязанские бизнесмены получили первый выпуск экономического дайджеста

Вышел первый выпуск новостей экономики Рязанской области «В курсе». Туда вошли важные экономические информповоды региона и события, инициаторами которых стали подразделения информационного центра «Агентство развития производственных систем и развития производственных систем и компетенций».

Вышел первый выпуск новостей экономики Рязанской области «В курсе». Дайджест подготовил Экономический информационный центр АНО «Агентство развития производственных систем и развития производственных систем и компетенций».

Дайджест уже получили больше 500 рязанских предпринимателей. Туда вошли важные экономические информповоды региона и события, инициаторами которых стали подразделения информационного центра.