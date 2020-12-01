Рязанские бизнесмены получили первый выпуск экономического дайджеста
Вышел первый выпуск новостей экономики Рязанской области «В курсе». Туда вошли важные экономические информповоды региона и события, инициаторами которых стали подразделения информационного центра «Агентство развития производственных систем и развития производственных систем и компетенций».
Вышел первый выпуск новостей экономики Рязанской области «В курсе». Дайджест подготовил Экономический информационный центр АНО «Агентство развития производственных систем и развития производственных систем и компетенций».
Дайджест уже получили больше 500 рязанских предпринимателей. Туда вошли важные экономические информповоды региона и события, инициаторами которых стали подразделения информационного центра.
Выходить подборка будет раз в полторы недели. Тематика и наполнение дайджеста расширится. Есть также мобильная версия информпродукта. Чтобы получать подборку новостей, надо отправить письмо на адрес почты Агентства