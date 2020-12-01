Рязанская область наращивает производство материалов для дорожного строительства

Проект по оптимизации производственных процессов был реализован на потоке изготовления бентонитовых матов. Это материал нового поколения, который используется на объектах в нефтедобывающей, металлургической промышленности, при строительстве гидротехнических сооружений, а также на объектах промышленного и транспортного строительства.

Компания «Полимердор» подвела итоги активной фазы участия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости».

Проект по оптимизации производственных процессов был реализован на потоке изготовления бентонитовых матов. Это материал нового поколения, который используется на объектах в нефтедобывающей, металлургической промышленности, при строительстве гидротехнических сооружений, а также на объектах промышленного и транспортного строительства.

Ежегодно предприятие производит около 24000 тонн этой продукции. Сегодня бентонитовые маты востребованы среди крупных компаний страны, таких как «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Росавтодор», «Газпромнефть» и других.

Предприятие «Полимердор» вошло в число участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в декабре 2019 года. Менее чем через 3 года руководство компании планирует за счет предусмотренной господдержки и без дополнительных инвестиций нарастить производительность труда до 30%.

«Стратегия компании направлена на достижение организационного, финансового, технологического преимущества и для этого необходим комплексный подход, включающий оптимизацию процессов, обеспечение управленческой инфраструктуры и изменение образа мышления и поведения сотрудников. Участие в национальном проекте позволит нам, используя лучшие мировые и отечественные практики, внедрять инструменты бережливого производства. Эффект от участия в проекте мы ощутили, по итогам 6 месяцев производительность труда на участке производства бентонитовых матов выросла на 33%", — отметил Михаил Буторин, исполнительный директор ООО «Полимердор».

Первые месяцы из трех лет участия в национальном проекте на предприятии неотрывно с сотрудниками работали эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК). За это время специалисты в области внедрения бережливых технологий совместно с работниками предприятия успели провести все намеченные мероприятия.

Даже в период жесткого карантина, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, работа по нацпроекту не останавливалась.

«На предприятии внедрен ряд инструментов бережливого производства. Например, взята на вооружение стандартизация производственных процедур, организация рабочих мест по системе 5С, визуальное управление производством. Приложенные усилия сотрудников предприятия дали ощутимый результат. Так, время изготовления бентонитового мата сократилось на 60% - 17,5 до 7 часов», — сообщил Данил Сосновщенко, руководитель проекта ФЦК.

Помимо этого, количество так называемого «полуфабриката» разной степени готовности — снизилось на 12% - с 221 до 195 тысяч квадратных метров, а выработка одного сотрудника увеличилась на 33% - с 3 600 до 4 800 квадратных метров в сутки. Как уже было сказано выше, предприятие не собирается останавливаться на достигнутых результатах. Цель — добиться роста производительности труда в целом по предприятию до 30% к 2023 году.

Реализовать стратегию развития компании сотрудникам «Полимердор» помогут внутренние тренеры по бережливому производству, подготовленные и сертифицированные экспертами ФЦК и сформированное подразделение на предприятии — проектный офис, целям которого будут тиражирование подходов на остальные производственные участки, а также система внутреннего аудита.

Напомним, участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» Рязанская область стала в 2018 году. 35 предприятий региона уже воспользовались государственной поддержкой.

Национальный проект утвержден майским указом Президента РФ Владимиром Путиным в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Для реализации поставленных задач Правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование, поддержку занятости и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов. Оператором национального проекта является ФЦК. К участию в проекте будет привлечено не менее 10 000 предприятий в 85 субъектах России. ФЦК подготовит 23 000 специалистов по производственной системе в стране.