Рязанец спас соседа из горящего дома

Хозяина загоревшегося дома до приезда пожарных спас сосед. Николай Клинов рассказал, что дым заметила его жена.

Житель села Песочня в Путятинском районе спал мужчину из горящего дома. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Пожар произошел около 15:00 на улице Радищева. Хозяина загоревшегося дома до приезда пожарных спас сосед.

Николай Клинов рассказал, что дым заметила его жена.

«В окна ничего нельзя было разглядеть, все было в дыму. А хозяин был дома, но войти я не смог, дверь была закрыта. Схватил бревно и стал им вышибать дверь. Получилось, — вспоминает Клинов. — Сразу повалил едкий дым, ничего не видно было, услышал, что сосед стонет. Я опустился на колени, пытался его нащупать, потом схватил его за плечи и поволок».

Вынести мужчину сельчанину помог другой сосед.

Хозяин сгоревшего дома сейчас живет у родственников.