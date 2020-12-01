Рязанцы завоевали медали чемпионата ЦФО по спортивной борьбе

В «Академии единоборств» с 28-29 ноября 2020 года прошел чемпионат ЦФО по спортивной борьбе в дисциплине «Греко-римская борьба среди мужчин 18 лет и старше». В чемпионате поучаствовал 91 спортсмен из восьми субъектов.

В «Академии единоборств» с 28-29 ноября 2020 года прошел чемпионат ЦФО по спортивной борьбе в дисциплине «Греко-римская борьба среди мужчин 18 лет и старше». Об этом сообщили в региональном минспорте.

В чемпионате поучаствовал 91 спортсмен из восьми субъектов: Владимирской, Воронежской, Московской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей. По итогам соревнований рязанцы завоевали медали.

Серебряными призерами стали мастер спорта России Ерохин Артем (67 кг, тренеры Валерий Хабаров и Константин Мошков), кандидат в мастера спорта России Морозов Данила (72 кг, тренер — заслуженный тренер России Владимир Емельянов).

Бронзу завоевали кандидат в мастера спорта России Степанов Александр (67 кг, тренеры — заслуженный тренер России Владимир Емельянов, Анвар Хабиев), кандидат в мастера спорта России Шалбуз Абдукамалов (72 кг, тренер — Геннадий Беззубцев).