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Рязанцы пожаловались на отсутствие парковки около первой школы
По словам автора сообщения, у учебного заведения выстраиваются очереди автомобилей с двух сторон по улице Горького. Машины останавливаются на переходе у школы.

Рязанцы пожаловались на отсутствие парковки около школы №1. Сообщение об этом появилось в соцсети.

По словам автора сообщения, у учебного заведения выстраиваются очереди автомобилей с двух сторон по улице Горького, а также машины останавливаются на переходе у школы.

«Так как стоит забор, то приходится идти по проезжей части. Неужели нельзя сделать местами без забора?» — говорится в сообщении.

Рязанцы отметили, что «десятки родителей и детей рискуют жизнями».