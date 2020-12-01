Появились подробности смерти пациентки в машине скорой в Сасове

Инцидент произошел вечером в пятницу, 27 ноября. Бригада скорой помощи Сасовского ММЦ прибыла на вызов для госпитализации экстренной больной. Она скончалась в машине скорой.

РЕН ТВ опубликовал подробности смерти пациентки в машине скорой в Сасове.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 27 ноября. Бригада скорой помощи Сасовского ММЦ прибыла на вызов для госпитализации экстренной больной. Она скончалась в машине скорой. Медики заявляли, что им помешала пьяная компания. Участница конфликта рассказала свою версию произошедшего.

Как рассказала фельдшер, работавшая на вызове, компания была пьяна.

«Заболевание на фоне хронического алкоголизма, плюс друзья, которые там помогали, тоже были в алкогольном опьянении. Сожитель ее в алкогольном опьянении матерился, женщина светила в глаза», — рассказала медработник.

Участница конфликта сообщила телеканалу, что медики «не предоставили носилки, ничего». Она отметила, что диагноз был известен, о чем пытались сказать врачам.

Водитель бригады заявил, что помогал грузить женщину в машину, «пока все остальные скандалили».

«Через какое-то время врач вышел, следом за ним вышли больные в сопровождении трех человек. Двое мужчин и женщины. В нетрезвом состоянии. Передвигались очень медленно и вообще неадекватные были люди. Женщина тыкала телефоном во врача», — рассказал он.

После произошедшего начали проверку следователи. Виновники гибели женщины устанавливаются.

Ранее появилось видео конфликта.